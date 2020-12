1º caso de reinfecção por COVID-19 no estado de SP

A Secretaria de Estado da Saúde de SP confirmou na noite desta quarta-feira (16) o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus do Estado de São Paulo.

A paciente é uma mulher de 41 anos, que está viva e é residente de Fernandópolis (região de São José do Rio Preto). Ela desenvolveu a doença em junho, com resultado positivo em exame laboratorial. Se curou, e teve nova detecção em novembro, 145 dias após o primeiro diagnóstico. O caso apresentou todos os critérios estabelecidos em nota técnica do Ministério da Saúde para confirmação de reinfecção.

A confirmação foi feita pelo Laboratório Estratégico do Instituto Adolfo Lutz, referência nacional e vinculado à pasta estadual, após o sequenciamento genético de duas amostras clínicas de um caso suspeito, identificadas pelo Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE).