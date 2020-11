50 vagas de emprego em Americana

A People RH de Americana divulgou 50 vagas de emprego para Americana e região. As oportunidades são para diversas áreas tanto na indústria quanto em comércio. as vagas estão disponíveis a partir desta segunda-feira(9).

Confira a lista de vagas disponíveis:

AJUDANTE DE COZINHA

AJUDANTE DE PRODUÇÃO – NOVA ODESSA/ SUMARÉ/SBO/AMERICANA

AJUDANTE DE PRODUÇÃO – RESIDIR NAS IMEDIAÇÕES DA AV NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

(AMERICANA)

ANALISTA CONTÁBIL

ANALISTA CONTÁBIL PLENO

ANALISTA DE VENDAS INTERNAS – AMERICANA OU SBO

ASSISTENTE DE VENDAS (COMERCIAL) – RESIDIR EM LIMEIRA

ASSISTENTE COMERCIAL

ASSISTENTE CONTABIL

ASSISTENTE TÉCNICO ELETRONICO

ATENDENTE – SORVETERIA

AUXILAR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

AUXILIAR DE INSTALAÇÃO – AMERICANA/NOVA ODESSA/ SUMARÉ

AUXILIAR DE LIMPEZA – Vaga temporária / residir somente em SBO

AUXILIAR DE LIMPEZA (MASCULINO OU FEMININO) – RESIDIR EM AMERICANA OU SBO

CONFERENTE

CONSULTOR IMPLANTAÇÃO MEGA SISTEMAS

CONSULTOR TOTVS RM CONTRA MESTRE – TEAR OMINI 800 JATO DE AR

COORDENADOR DE VENDAS – EXPERIÊNCIA NO RAMO TÊXTIL OU TECIDOS DE DECORAÇÃO

COSTUREIRA (A) – AMERICANA E SBO

COZINHEIRA (O)

DESENVOLVEDOR FRONT END

DESENVOLVEDOR WEB

ENCARREGADO DE LOGÍSTICA

ENGENHEIRO PROJETISTA SÊNIOR

FRENTISTA DE RAMA

GARÇOM

LAMINADOR

MANUTENÇÃO (experiência em manutenção mecânica ou elétrica)

MARCENEIRO

MECANICO DE MANUTENÇÃO

MEIO OFICIAL SOLDADOR-RESIDIR EM LIMEIRA

MONTADOR DE ESQUADRIAS

MONTADOR DE MOVEIS PLANEJADOS

MONTADOR EXTERNO – SOLDADOR

MOTORISTA – LIMEIRA

MOTORISTA CARRETEIRO

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

OPERADOR DE MÁQUINA – CARTEIRA BRANCA

OPERADOR LOGÍSTICO

PORTEIRO

SERRALHEIRO

SERRALHEIRO INDUSTRIAL

SOLDADOR

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO TEXTIL

SUPERVISOR DE VENDAS – com experiência no ramo de tecidos de decoração

TECELÃO

TÉCNICO EM ELETRICA – POSSUIR HABILITAÇÃO

VENDEDOR INTERNO.

Os interessados devem comparecer na People RH no endereço: Av. Bandeirantes, Nº 2629, Centro, Americana (atrás do terminal rodoviário). É necessário levar o currículo atualizado e documentos pessoais. Por conta da pandemia é obrigatório uso de máscara.