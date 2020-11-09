50 vagas de emprego em Americana

A People RH de Americana divulgou 50 vagas de emprego para Americana e região. As oportunidades são para diversas áreas tanto na indústria quanto em comércio. as vagas estão disponíveis a partir desta segunda-feira(9).
Confira a lista de vagas disponíveis:
AJUDANTE DE COZINHA
AJUDANTE DE PRODUÇÃO – NOVA ODESSA/ SUMARÉ/SBO/AMERICANA
AJUDANTE DE PRODUÇÃO – RESIDIR NAS IMEDIAÇÕES DA AV NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
(AMERICANA)
ANALISTA CONTÁBIL
ANALISTA CONTÁBIL PLENO
ANALISTA DE VENDAS INTERNAS – AMERICANA OU SBO
ASSISTENTE DE VENDAS (COMERCIAL) – RESIDIR EM LIMEIRA
ASSISTENTE COMERCIAL
ASSISTENTE CONTABIL
ASSISTENTE TÉCNICO ELETRONICO
ATENDENTE – SORVETERIA
AUXILAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
AUXILIAR DE INSTALAÇÃO – AMERICANA/NOVA ODESSA/ SUMARÉ
AUXILIAR DE LIMPEZA – Vaga temporária / residir somente em SBO
AUXILIAR DE LIMPEZA (MASCULINO OU FEMININO) – RESIDIR EM AMERICANA OU SBO
CONFERENTE
CONSULTOR IMPLANTAÇÃO MEGA SISTEMAS
CONSULTOR TOTVS RM CONTRA MESTRE – TEAR OMINI 800 JATO DE AR
COORDENADOR DE VENDAS – EXPERIÊNCIA NO RAMO TÊXTIL OU TECIDOS DE DECORAÇÃO
COSTUREIRA (A) – AMERICANA E SBO
COZINHEIRA (O)
DESENVOLVEDOR FRONT END
DESENVOLVEDOR WEB
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA
ENGENHEIRO PROJETISTA SÊNIOR
FRENTISTA DE RAMA
GARÇOM
LAMINADOR
MANUTENÇÃO (experiência em manutenção mecânica ou elétrica)
MARCENEIRO
MECANICO DE MANUTENÇÃO
MEIO OFICIAL SOLDADOR-RESIDIR EM LIMEIRA
MONTADOR DE ESQUADRIAS
MONTADOR DE MOVEIS PLANEJADOS
MONTADOR EXTERNO – SOLDADOR
MOTORISTA – LIMEIRA
MOTORISTA CARRETEIRO
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
OPERADOR DE MÁQUINA – CARTEIRA BRANCA
OPERADOR LOGÍSTICO
PORTEIRO
SERRALHEIRO
SERRALHEIRO INDUSTRIAL
SOLDADOR
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO TEXTIL
SUPERVISOR DE VENDAS – com experiência no ramo de tecidos de decoração
TECELÃO
TÉCNICO EM ELETRICA – POSSUIR HABILITAÇÃO
VENDEDOR INTERNO.
Os interessados devem comparecer na People RH no endereço: Av. Bandeirantes, Nº 2629, Centro, Americana (atrás do terminal rodoviário). É necessário levar o currículo atualizado e documentos pessoais. Por conta da pandemia é obrigatório uso de máscara.
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