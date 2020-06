91 vagas de emprego estão disponibilizadas em Santa Bárbara nesta segunda-feira

O Desenvolve S. Bárbara disponibiliza 91 vagas de emprego nesta segunda-feira (15). São oportunidades com carteira assinada para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental, médio e cursos específicos.

O atendimento aos candidatos é realizado via telefone, WhatsApp e e-mail, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. O telefone e WhatsApp do Desenvolve S. Bárbara é o (19) 3499-1015 e o e-mail empregos@santabarbara.sp.gov.br. É necessário informar dados do RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado

Armador

Carpinteiro,

Confeiteira,

Desenhista/projetista mecânico,

Gesseiro, Marceneiro,

Operador (a) de corte e solda (plásticos),

Pedreiro,

Serralheiro esquadria alumínio.

Vagas para ensino fundamental (1º grau)

Cortador,

Costureira (o) de embalagens,

Encanador,

Encarregado de instalações.

Vagas para ensino médio (2º grau)

Auxiliar de limpeza,

Cozinheira (o),

Encarregado (a) de loja,

Encarregado de montagem de estruturas metálicas,

Fiscal de prevenção de perdas,

Motorista carreteiro: curso de MOPP,

Operador (a) de serra,

Operador (a) de mandrilhador CNC,

Operador de produção,

Operador de trefila,

Repositor de mercearia / Bazar;

Vagas que exigem cursos