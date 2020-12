A Câmara Municipal de Americana realizará a sessão solene de posse do novo prefeito

A Câmara Municipal de Americana realizará a sessão solene de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos nas eleições municipais sem a presença de público, em atendimento às medidas restritivas da fase vermelha do Plano São Paulo. A solenidade acontecerá no dia 1º de janeiro, às 16h, no Plenário da Câmara. Serão autorizados a comparecer apenas eleitos com dois convidados (com nomes fornecidos antecipadamente), funcionários indispensáveis à realização dos trabalhos e imprensa previamente credenciada. Em seguida, será realizada a eleição da Mesa Diretora da Câmara para o biênio 2021-2022.