Academia da Gama sedia curso de Tecnologia em Segurança Pública

A Academia da Guarda Municipal está sediando, desde segunda-feira (10), um curso de graduação em Tecnologia em Segurança Pública, em parceria com a Anhanguera Educacional. O curso é semipresencial, com aulas presenciais na sede da academia e online na plataforma da faculdade. Além disso, a instituição de ensino concedeu incentivos aos guardas participantes.

Ao todo, 23 patrulheiros de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Artur Nogueira participam do curso de graduação, cujos estágios obrigatórios serão ministrados pelos instrutores da própria Academia da Gama.

“O incentivo à formação acadêmica está previsto na lei que criou a Academia da Guarda Municipal propiciando crescimento pessoal e profissional aos patrulheiros”, afirmou o coordenador da academia, Hariel Mikolay.

“Ficamos bastante satisfeitos com mais essa iniciativa, uma vez que um guarda bem formado reflete no melhor atendimento à população, além do crescimento do próprio patrulheiro”, disse o comandante Marcos Guilherme.