Ação Social promove atividades no “Mês da Mulher”

Em comemoração ao Dia da Mulher, a Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano da Prefeitura de Americana vai promover diversas atividades nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e Assentamento Milton Santos.

Confira a programação:

– Dia 18/03 – 13h30

Local: CRAS Guanabara

Contação de História com enfoque no Empoderamento da Mulher e Apresentação do Trabalho do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), ofertado pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Cruzada das Senhoras Católicas.

Parceria com a Secretaria de Cultura e Cruzada das Senhoras Católicas.

– Dia 19/03 – 9h

Local: CRAS São Manoel

Palestra – Saúde da Mulher

Parceria com Secretaria de Saúde/Estratégia Saúde da Família (ESF) Jaguari.

– Dia 26/03 – 9h

Local: CRAS Mathiensen

Oficina – Resgate Histórico do Feminismo – Avanços, Conquistas e Retrocessos.

Parceria com Frente Feminista de Americana.

– Dia 31/03 – 13h

Local: Barracão do Assentamento Milton Santos.

Roda de Conversa – Meu Corpo, Minhas Escolhas, com Léa Amábile.

Parceria entre CRAS Jardim Nossa Senhora Aparecida e SCFV ofertado pela OSC Cruzada das Senhoras Católicas.

– Dia 03/04 – 9h

Local: CRAS São Jerônimo

Palestra – Autoestima

Parceria com a coordenadoria da Campanha Janeiro Branco.