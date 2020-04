Ação Social recebe 83 cestas básicas da OAB

A Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano da Prefeitura de Americana recebeu, nesta sexta-feira (17), a doação de 83 cestas básicas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Americana. Os alimentos serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade, atendidas pelos Serviços e Programas socioassistenciais do município.

O secretário de Ação Social, Aílton Gonçalves Dias Filho, agradeceu as doações e parabenizou a OAB e a todos que colaboraram pela iniciativa e ajuda. “Neste momento, precisamos da ajuda de todos para enfrentarmos essa situação difícil imposta pela pandemia do Covid-19, o coronavírus. Agradecemos a todos pela contribuição. A OAB é nossa parceira e sempre se propõe a colaborar com iniciativas altruístas”.

As cestas serão distribuídas em parceria com as Organizações da Sociedade Civil, que mantém termo de colaboração com a prefeitura para atendimento socioassistencial às famílias vulneráveis, sendo utilizado um único cadastro para viabilizar o melhor atendimento às demandas da população.