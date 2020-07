acidente deixa motociclista gravemente ferido na Avenida São Paulo

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou um motociclista de 28 anos gravemente ferido na tarde desta quinta-feira (2). O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida São Paulo com a Rua Gabriel Pereira de Brito, no Jardim Dona Regina.

Segundo informações, o motociclista Danilo Bocelli trafegava pela avenida quando colidiu com a lateral do carro que realizava o cruzamento. Com o impacto, o motociclista foi arremessado por cima do veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro Edison Mano em estado grave. Ele foi tranferido para o Hospital da Unimed onde passará por uma cirurgia.

