Acidente deixa um motociclista morto e um garupa ferido na Estrada Ernesto de Cillo

Um acidente fatal ocorreu ontem (15) na Estrada Ernesto de Cillo, Distrito Industrial, em Santa Bárbara d’ Oeste. Um motociclista morreu no local e o garupa ficou gravemente ferido, e foi encaminhado pela viatura do Corpo de Bombeiros ao Pronto Socorro Dr. Edison Mano. Depois, foi transferido para o Hospital da Unicamp, em Campinas. A perícia está no local.

Conforme informações preliminares do Cabo Ricardo, da Policia Militar, o motorista do caminhão baú, branco, placas CUC-7789 de São Roque, alegou que fazia o cruzamento da estrada e a motocicleta, que seguia no sentido Santa Bárbara-Nova Odessa, saiu de trás de um caminhão e colidiu na lateral esquerda do seu veículo. O acidente ocorreu por volta das 14h10. A placa da motocicleta é de Americana, mas ainda não há identificação do piloto e do garupa.