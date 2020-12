Acusado de matar companheira é preso em Americana

José Maurício da Silva que matou a esposa com uma facada no abdômen, foi preso pela Romu no bairro Jardim dos Lírios.

Os Guardas iniciaram buscas pelo bairro, até que na esquina da Rua Projetada com a Rua das Petúnias, o indivíduo foi localizado. Durante a abordagem, o mesmo confessou o crime contra sua esposa.

O homem de 31 anos, servente de pedreiro, apresentava um ferimento na cabeça, vindo de agressões sofridas pelos familiares da vítima logo após o homicídio.

Ele foi então detido e conduzido ao hospital municipal para atendimento médico e posteriormente apresentado na unidade de polícia. Após procedimentos cartorários de polícia judiciária, a autoridade decidiu pela prisão do indivíduo, sendo recolhido ao ergástulo de Sumaré.