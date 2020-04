ADOLESCENTES SERÃO VACINADOS CONTRA A MENINGITE EM AMERICANA

A vigilância epidemiológica municipal informou que o Ministério da Saúde introduziu no calendário vacinal de rotina a vacina ACWY (conjugada) contra meningite. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal em adolescentes de 11 e 12 anos, faixa-etária prevalente na maioria dos surtos da doença no país, que é causada pela bactéria Neisseria meningitidis, também conhecida como meningococo. A ACWY possui maior espectro para os subgrupos patogênicos das doenças meningocócicas, portanto, ela irá substituir a meningocócica C nesta faixa etária. Já as crianças com três meses, cinco meses e um ano, continuarão recebendo a meningocócica C normalmente.

Segundo a vigilância, o município recebeu 600 doses da vacina, que já estão disponíveis em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. Com a introdução da ACWY, a vacina de Meningite C, que antes era administrada na faixa etária de 11 a 14 anos, passou a ser extinta nesta faixa etária. O Ministério da Saúde pretende alcançar cobertura vacinal maior ou igual a 80% nos adolescentes de 11 e 12 anos.

A vigilância ressalta que devido ao fato de as escolas estarem fechadas em razão da pandemia do novo coronavírus, é importante que os adolescentes aproveitem esse momento para serem imunizados contra a doença meningocócica, considerando que a vacina é um dos principais meios de prevenção.