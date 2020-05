A Alesp (Assembléia Legislativa do estado de São Paulo) aprovou a antecipação do feriado de 9 de julho (Revolução Constitucionalista) para a próxima segunda-feira (25).

A medida vale para todo o estado de São Paulo.

De acordo com o projeto, enviado pelo Governo do Estado de São Paulo, o objetivo da antecipação é garantir o maior isolamento nas cidades do estado.