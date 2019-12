Alunas de costura industrial e modelagem sob medida recebem certificado de conclusão do curso

O Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana) entregou, na manhã desta quinta-feira (19), certificados de conclusão de curso para 23 alunas de costura industrial e seis de modelagem sob medida. A cerimônia foi acompanhada pelo secretário de Planejamento, Ângelo Sérgio Marton, que também representou o prefeito Omar Najar; o diretor da Unidade de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Antonio Fernandes; a coordenadora do Cuca, Roseli dos Santos; os professores Laura Santos Cruz Valério, Ovete Bueno Zanotti e Leonardo Lemes do Nascimento; e funcionários da unidade.

“Nosso objetivo é que este local volte a ser o que era no passado. Um centro onde as pessoas possam adquirir aprendizado para o mercado de trabalho. Agradeço a colaboração de todos, e os alunos que estão recebendo o certificado hoje aprenderam, treinaram e obtiveram conhecimento de costura industrial e modelagem sob medida”, afirmou Roseli dos Santos.

O diretor da Unidade de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Antonio Fernandes, aproveitou a ocasião e explanou sobre os projetos e programas que podem beneficiar essas profissionais. “Nossa equipe está à disposição para orientá-las quanto à concessão de crédito pessoal pelo Banco do Povo, as vantagens e benefícios de se tornar um MEI por meio do Sebrae, e até mesmo o cadastro de currículo no bando de dados do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT)”, disse.

O secretário Ângelo Sérgio Marton lembrou das melhorias que foram feitas no prédio para que a agende de cursos no Cuca fosse retomada. O imóvel passou por reformas pontuais como pintura, implantação de novas instalações elétricas no padrão adotado por confecções e remodelação das áreas onde ficam dispensa, lavanderia e atendimento administrativo. Além disso, 18 máquinas que se encontravam no depósito foram reformadas e, agora, são utilizadas pelos alunos. “Temos vários projetos e um deles é a formalização de uma cooperativa. Com as costureiras unidas, ela podem se comprometer com serviços em uma escala maior, com compra de material mais barato ganhando, dessa maneira, mais competitividade e aumentando as chances de inserção no mercado de trabalho. “Essa é uma nova fase do Cuca, estamos bastante confiantes. E quero aproveitar para agradecer o trabalho voluntário desenvolvido pelas alunas de costura, que confeccionaram 300 lençóis, além de uniformes para a equipe de enfermagem do Hospital Municipal”, salientou.

Cuca – O Cuca possui 44 máquinas de costura dos mais variados tipos: retas convencionais, automatizadas eletrônicas, overloque, interloque, galoneira, galoneira cilíndrica com catraca, elastiqueira com catraca, reta com transporte triplo (tecido pesado), prepontadeira barra alternada (duas agulhas), fechadeira de braço com catraca e travete. Os equipamentos permitem que os alunos aprendam utilizando tipos de máquinas que são usadas nas confecções de um modo geral.