Americana dobrou o número de casos e mortes por coronavírus

Em apenas 18 dias, Americana obrou o número de casos de coronavírus na cidade. O primeiro caso do Covid-19 foi registrado no dia 24 de março e em 64 dias, no dia 27 de maio, a cidade passou de 100 casos.

de acordo com dados da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, a cidade já chegou a 2018 confirmados com a doença. O número é divergente do divulgado pela prefeitura, já que há um atraso na comunicação do estado para a prefeitura.

O número de mortes também aumentaram drasticamente em junho. No mesmo período houve um salto de 6 para 13 óbitos.

O quadro geral da Covid-19 em Americana, de acordo com o último boletim divulgado ontem pela Vigilância Epidemiológica, é o seguinte: 194 casos positivos, sendo 13 óbitos, sete internados, 37 em isolamento domiciliar e 137 curados; 43 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo 23 internados em hospitais, dois óbitos e 18 em isolamento domiciliar.