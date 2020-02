Americana inicia vacinação contra sarampo na segunda-feira

A Secretaria de Saúde de Americana iniciará a campanha de vacinação contra sarampo, a partir da próxima segunda-feira (10), destinada aos indivíduos na faixa etária entre cinco e 19 anos. A campanha será seletiva, já que irá contemplar apenas quem ainda não tomou as duas doses, ou que ainda não completou o esquema vacinal. A vacina será disponibilizada em todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde), de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h.

A campanha irá se encerrar no dia 13 de março e no sábado, dia 15 de fevereiro, haverá o “Dia D” para reforço, onde as unidades dos bairros São Vito, Parque da Liberdade, Praia Azul, Antônio Zanaga e Jardim São José (UBS Cillos) permanecerão abertas, das 8h às 17h.

De acordo com estimativas da vigilância epidemiológica, aproximadamente 15 mil pessoas entre cinco e 19 anos residem no município, considerando que muitas já devem estar com o esquema vacinal em dia. A vigilância chama atenção para que pessoas de outras faixas etárias procurem uma unidade de saúde, a fim de certificar sobre a situação que se encontra em relação a esta vacina.

O município recebeu, da Secretaria Estadual da Saúde, um lote de 5 mil doses para iniciar a campanha, mas poderá solicitar outras grades do imunizante, se necessário.