Americana participa do 1º Encontro Regional de Astronomia nesta sexta-feira

O município de Americana estará representado no 1º Encontro Regional de Astronomia, que acontece nesta sexta-feira (11), no Museu Aberto de Astronomia (MAAS), na Serra das Cabras, localizada no distrito de Joaquim Egídio, em Campinas.

Astrônomos dos observatórios de Campinas, Americana, Piracicaba e Amparo, estarão reunidos com o objetivo de trocar informações sobre as atividades desenvolvidas, projetos em andamento e outros previstos para 2021. Além disso, devem discutir o organograma de reabertura das visitas públicas e escolares após o período de vacinação da Covid-19.

Durante o encontro, de acordo com o astrônomo do OMA (Observatório Municipal de Americana), Carlos H. A. Andrade, também será avaliado um projeto para implantação do astroturismo nas cidades que possuem observatórios ou planetários, em razão do grande potencial astronômico que a região oferece. “Na pauta dessa reunião, consta ainda a discussão sobre a implantação de planetários pedagógicos junto aos observatórios. A intenção é que o evento passe a acontecer anualmente, sempre em local diferente”, comentou o astrônomo.

O Museu Aberto de Astronomia é uma referência no Estado em divulgação e ensino da astronomia. O local possui observatório, planetário, radiotelescópio, astroteatro, Museu do Universo, salão para cursos e palestras, além de lanchonete.