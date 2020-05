Americana perdeu 1.917 empregos com carteira assinada em Abril

O município de Americana fechou 1917 postos de trabalho em abril de 2020. A informação foi divulgada pela primeira vez neste ano, pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia. Os dados são referentes aos meses entre janeiro e abril.

Com a pandemia do novo coronavírus, que foi decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no dia 11 de março, o município teve que adotar restrições nas atividades econômicas, que exigiram o fechamento de grande parte do comércio, por exemplo, entre outras atividades.

Em março, quando os estabelecimentos começaram a ser fechados por causa dos efeitos da crise do coronavírus, Americana perdeu pouco mais de 300 postos de trabalho.

O número de demissões devem aumentar já que a suspensão dos contratos de trabalho só podem se estender por 60 dias, após isso, começam as demissões.