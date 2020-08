Americana pode avançar para fase amarela: Após 139 dias bares e restaurantes podem reabrir

Enquanto a cidade perdeu para o Coronavírus 10 moradores nos últimos 4 dias, o Governo do Estado atento aos leitos vagos por estes óbitos reclassificou a região administrativa de Campinas, agora eventos com público sentado, restaurantes, bares e academias estão autorizadas a reabrirem a partir de segunda-feira (10).

Os proprietários deverão seguir as regras básicas do Plano São Paulo, a principal delas é que o estabelecimento pode funcionar apenas 6 horas por dia, com encerramento máximo as 22:h, mas fica a critério do comerciante escolher qual horário abrir.

VEJA AS REGRAS

Ocupação máxima de 40% da capacidade do estabelecimento

Distância de 2 metros entre as mesas e de 1,5 metro entre as pessoas

Máximo de 6 pessoas por mesa

Atendimento apenas para clientes sentados

Uso obrigatório de máscaras por clientes e funcionários no estabelecimento. (Apenas quando estiver sentado em sua mesa, o cliente poderá deixar de utilizar a máscara)

Proibir aglomerações

Disponibilizar álcool gel para higienização das mãos

Barreiras de acrílico devem ser instaladas nos caixas e balcões de alimentos.

Temperos e condimentos devem ser fornecidos em sachês

Cardápios deverão ser disponibilizados digitalmente ou em quadros na parede

Vale lembrar que as Prefeituras podem adotar regras próprias além das do Governo Estadual, desde que elas sejam mais restritivas e não permissivas.