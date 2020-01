Americana recebe novos lotes da vacina pentavalente e DTP

A vigilância epidemiológica de Americana recebeu novos lotes das vacinas DTP e pentavalente, que estavam em falta desde setembro do ano passado, quando o serviço regional da Secretaria Estadual da Saúde destinou apenas 72 doses; quantidade insuficiente, se comparada à demanda mensal de 400 doses, aproximadamente. De acordo com a vigilância, foram destinadas ao município 1.700 doses da pentavalente e 700 doses da DTP. Ambas as vacinas já foram distribuídas às UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e os estoques voltaram à normalidade.

A vacina pentavalente confere proteção contra a Difteria, Tétano Coqueluche, Hepatite B e Haemophilus Influenza B. De acordo com o esquema recomendado pelo Ministério da Saúde, as crianças devem receber três doses, sendo a primeira aos dois meses de idade, com mais duas doses de reforço, aos quatro e aos seis meses. Já a DTP protege contra difteria, tétano e coqueluche, com esquema vacinal de duas doses, sendo uma com 15 meses de idade e a outra aos quatro anos.

A falta da vacina nos últimos meses afetou a cobertura no município, que hoje está em 50%, valor aferido em novembro do ano passado. A tendência agora é de que esse percentual comece a subir com a chegada do imunizante.

Febre Amarela

A vigilância epidemiológica informou que, a partir de 10 de janeiro, todas as crianças menores de cinco anos, que receberam uma dose da vacina contra a febre amarela, deverão receber outra dose de reforço.

Na dúvida do esquema vacinal, os pais devem procurar as unidades básicas de saúde, levando consigo o cartão de vacina da criança e um documento de identificação do menor, para os devidos esclarecimentos.