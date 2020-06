Americana registra 12 novos casos positivos de Covid-19

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta terça-feira (16) o registro de mais 12 novos casos positivos de Covid-19, sendo que dez fizeram exames PCR: um homem de 76 anos, do Mollon, que está internado no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”; um homem de 69 anos, do Mathiensen, um homem de 50 anos, do Bela Vista, um homem de 23 anos, da Cidade Jardim, um homem de 46 anos, do Jardim Boer, um homem de 45 anos, da Vila Margarida, um homem de 59 anos, do São Roque, um homem de 42 anos, do Jardim Nossa Senhora do Carmo, que estão em isolamento domiciliar; um homem de 31 anos, do Parque das Nações, uma mulher de 44 anos, do São Jerônimo, que estão curados. Além disso, duas pessoas fizeram testes rápidos em laboratórios particulares e estão em isolamento domiciliar: um homem de 36 anos, do Jardim Nossa Senhora do Carmo; e um homem de 54 anos, do Parque D. Pedro II.

O boletim atualizado traz ainda 19 novos casos suspeitos, sendo que quatro estão em isolamento domiciliar e 15 estão internados. Desse total de pacientes suspeitos de Covid-19 que estão internados, 11 estão no Hospital Municipal.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 222 casos positivos, sendo 14 óbitos, seis internados, 39 em isolamento domiciliar e 163 curados; 104 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo 31 internados em hospitais e 73 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 647 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo. O número de curados foi corrigido, pois foram registrados anteriormente quatro pacientes que não eram residentes em Americana.