Americana registra duas mortes suspeitas de Covid-19

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou, nesta quarta-feira (3), que o município tem duas mortes suspeitas de Covid-19: um homem de 41 anos, morador do Jardim Colina, que faleceu nesta segunda-feira (1º) ao dar entrada no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”; e um homem de 75 anos, morador do Antônio Zanaga, que faleceu hoje e estava internado em hospital particular. Os dois são casos suspeitos da doença e os resultados dos exames PCR estão sendo aguardados.

O boletim atualizado traz ainda que foram registrados mais 11 novos resultados positivos de Covid-19, sendo sete após realização de exames PCR e quatro após realização de testes rápidos em laboratórios particulares. Dos sete casos que fizeram exames PCR, uma mulher de 47 anos, moradora do Jardim Boer, está internada no Hospital Municipal; e os outros seis já estão curados: um homem de 68 anos, do Jardim das Flores; um homem de 43 anos, do Nova Carioba; um homem de 44 anos, do Jardim Brasília; uma mulher de 45 anos, do Jardim América II; um homem de 42 anos, do Jardim Santana; e uma mulher de 40 anos, também do Jardim Santana.

Os quatro casos positivos, após realização de testes rápidos, estão em isolamento domiciliar. São eles: um bebê do sexo masculino de 1 ano, do bairro Jaguari; uma mulher de 52 anos, do Parque das Nações; uma mulher de 54 anos, da Chácara Machadinho; e uma mulher de 34 anos, do bairro Jaguari.

O município registrou ainda mais três novos casos suspeitos que estão internados: uma idosa de 87 anos, moradora do bairro Santa Cruz, está no Hospital Municipal; um homem de 38 anos, do Jardim Helena, e um homem de 60 anos, do bairro Santa Cruz, estão em hospitais particulares.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 136 casos positivos, sendo oito óbitos, quatro internados, 19 em isolamento domiciliar e 105 curados; 32 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo 13 internados em hospitais, 17 em isolamento domiciliar, além de dois óbitos. Além disso, Americana contabiliza agora 499 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.