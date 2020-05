Americana registra mais dois novos casos de Covid-19

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta terça-feira (26) o registro de mais dois novos casos positivos de Covid-19, após resultados de exames PCR: um homem de 62 anos, morador do Zanaga, que está em isolamento domiciliar; e um homem de 55 anos, do Jardim Paulista, que está internado em hospital particular. Também foi registrado um novo casos suspeito: uma mulher de 72 anos, do bairro Vila Bertini, que está internada em hospital particular de Campinas.

Com relação à casa de longa permanência para idosos, que teve o falecimento de duas residentes por Covid-19 no sábado (23), quatro idosas que tiveram resultado positivo para a doença estão internadas: duas de 92 anos e uma de 81 anos, em hospitais particulares do município; e uma de 83 anos, no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 96 casos positivos, sendo seis óbitos, cinco internados, 22 em isolamento domiciliar e 63 curados; 13 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo seis internados em hospitais, seis em isolamento domiciliar e um que já cumpriu a quarentena (14 dias). Além disso, Americana contabiliza 460 casos que eram considerados suspeitos, mas já foram descartados pelo resultado de exame negativo.