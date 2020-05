Americana registra mais sete novos casos de Covid-19

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta quarta-feira (27) o registro de mais sete novos casos positivos de Covid-19, sendo seis após resultados de exames PCR e um por teste rápido realizado em laboratório particular. Agora, o município contabiliza agora 103 casos positivos da doença, sendo que 66 já estão curados.

Os novos casos positivos que fizeram exame PCR são: um homem de 58 anos, profissional da saúde, morador do Portal dos Nobres, que está em isolamento domiciliar; uma mulher de 29 anos, profissional da saúde, do bairro Santa Inez, que está em isolamento domiciliar; um homem de 32 anos, profissional da saúde, do Jardim Brasil, que já está curado; um homem de 32 anos, do Jardim São Paulo, que está em isolamento domiciliar; uma adolescente de 17 anos, moradora do Parque Novo Mundo, que está curada; uma jovem de 19 anos, moradora do Parque Residencial Nardini, que também já está curada. O caso positivo de Covid-19, após realização de teste rápido, é de uma mulher de 62 anos, moradora do Jardim Santana, que já está curada.

O boletim atualizado traz ainda que o município registrou mais oito novos suspeitos de Covid-19, sendo cinco internados no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”: um homem de 68 anos, do Jardim da Flores; um homem de 38 anos, do Jaguari; um homem de 43 anos, do Nova Carioba; um homem de 44 anos, do Jardim Brasília; e uma mulher de 45 anos, do Jardim América II. Os outros três casos suspeitos são profissionais da saúde e estão em isolamento domiciliar: um homem de 59 anos, morador do Jardim São Paulo; um homem de 44 anos, do bairro San Marino; e uma mulher de 21 anos, moradora do Cariobinha.

Americana registrou também mais sete resultados negativos de Covid-19, após realização de exames PCR e um outro negativo após realização de teste rápido em laboratório particular. Com esses dados, o município contabiliza agora 468 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 103 casos positivos, sendo seis óbitos, sete internados, 24 em isolamento domiciliar e 66 curados; 20 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo 11 internados em hospitais e nove em isolamento domiciliar.