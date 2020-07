Americana registra óbito por meningite

Americana registrou, nesta quarta-feira (8), a segunda morte por meningite deste ano. Trata-se de um homem, de 53 anos, que apresentava comorbidades (diabetes e alcoolismo).

Os sintomas se iniciaram em 12 de abril com febre, vômito, dor de cabeça e dificuldade de andar. O paciente procurou o Hospital Municipal de Americana no dia 17 de abril, onde permaneceu internado. O quadro clínico piorou no dia 19, vindo a óbito em 29 de abril.

No período de internação, a Vigilância Epidemiológica coletou material e enviou ao Instituto Adolfo Lutz que, posteriormente, constatou que se tratava de meningite bacteriana. Não foi realizado bloqueio porque o tipo de bactéria encontrada, streptococcus SP, não requer esse tipo de ação.

Este ano, Americana contabiliza 22 casos de meningite, com dois óbitos. Desse total, são oito casos de meningite bacteriana e 14 de meningite viral.