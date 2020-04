Americana retoma campanha de vacinação contra a gripe hoje 06/04

A Secretaria Municipal de Saúde retoma, na segunda-feira (6), a primeira etapa da campanha de vacinação contra a gripe em Americana para os seguintes grupos prioritários: idosos, profissionais da saúde, de salvamento e segurança (policiais civis, militares, penais – agentes de segurança pública, de escolta e vigilância -, bombeiros, guardas municipais).

O município recebeu mais um lote com 10.100 vacinas do Governo do Estado, nesta sexta-feira (3), sendo possível a retomada da campanha que segue até o dia 15 de abril para este público.

A vacina estará disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), inclusive a da Vila Gallo, que passou a ser uma unidade de referência em atendimento às gestantes, mas vai realizar a vacinação por uma entrada totalmente independente, pela Rua Quintino Bocaiuva. Além das UBSs, o Núcleo de Especialidades também é um ponto de vacinação. Em todos esses locais a vacinação ocorre das 8 às 16 horas.

A Secretaria de Saúde também vai utilizar o sistema de drive thru, em que a vacina é aplicada dentro do veículo, facilitando assim o acesso, principalmente aos idosos. Esse esquema será mantido, das 8 às 16 horas, na UBS do bairro Parque Gramado e no Núcleo de Especialidades, no bairro Cordenonsi. Já no estacionamento do Supermercado São Vicente, em frente à UBS Cillos, no bairro São José, o drive thru será das 9 às 15 horas.

A vacina oferece proteção contra os vírus da influenza A (H1 N1) e Influenza A (H3 N2) e Influenza B. Os profissionais estão organizando a fila, de modo que os idosos permaneçam com distância mínima uns dos outros. Mesmo assim, a Secretaria de Saúde faz um apelo para que essa distância seja respeitada e que, ao tomar a vacina, os idosos retornem imediatamente para suas casas, evitando assim aglomerações.

Segunda etapa

O Ministério da Saúde divulgou que, a partir do dia 16, os grupos prioritários para receber a vacina na segunda etapa são: doentes crônicos, profissionais de salvamento e segurança, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários. Os professores, que anteriormente estavam previstos para receberem a vacina na segunda etapa, foram transferidos para a terceira etapa, que começa no dia 9 de maio.

Balanço

A Vigilância Epidemiológica de Americana divulgou nesta quinta-feira (2) o balanço da vacinação contra a gripe no município até o momento. Foram vacinadas, no total, 26.968 pessoas, sendo 22.849 idosos. O número é bastante atípico, de acordo com a unidade, se comparado com 2019, quando foram vacinados 25.133 idosos durante toda a campanha. Esse aumento da procura se deve, principalmente, à pandemia de Covid-19, apesar da vacina não prevenir essa doença.