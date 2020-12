Americana sobe no ranking do Programa Município Verde&Azul e fica em 33ª lugar

Nesta quinta-feira (17), a Secretaria de Meio Ambiente participou da premiação do Programa Município Verde&Azul (PMVA) e Americana conquistou a 33ª colocação no ranking, com 88,93 pontos registrados. A cidade foi a mais bem colocada da região.

O evento contou com 612 municípios participantes de todo o Estado de São Paulo e Americana subiu oito posições no ranking em relação ao ano passado, quando ocupou o 41° lugar. O PMVA tem o propósito de incentivar, apoiar e medir de maneira descentralizada a agenda ambiental dos municípios paulistas.

“Mesmo neste ano atípico, em meio a pandemia, conseguimos realizar importantes projetos e avançar no ranking do Programa. Agradeço e parabenizo o apoio de toda a população, e em especial, à equipe da secretaria que se dedicou aos programas ambientais e ao desenvolvimento sustentável do americanense”, disse o secretário de Meio Ambiente, Roberto Sablewsky Galvão.

De acordo com a secretaria, o resultado da pontuação garante ao município melhores condições para a realização de convênios, conquista de equipamentos e para a busca de recursos junto aos fundos estaduais.

Confira a colocação no ranking de cidades da região:

Campinas – 61°

Santa Barbara d’Oeste – 45°

Limeira – 48°

Nova Odessa – 71°

Jundiaí – 74°

Holambra – 75°

Indaiatuba – 80°

Piracicaba – 96°

Hortolândia – 126°

Sumaré – 215°