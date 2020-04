Americana tem 170 casos confirmados de dengue e PMCD alerta população sobre eliminação de criadouros

Americana tem 170 casos confirmados de dengue em 2020. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, nesta terça-feira (31). Diante dos números, a equipe do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue) alerta a população sobre a necessidade da prevenção diária, eliminando criadouros do mosquito transmissor da doença, o Aedes Aegypti.

De acordo com o coordenador da Vigilância em Saúde Ambiental, Antonio Jorge da Silva Gomes, a equipe do PMCD e a empresa Simeprag, contratada para auxiliar nos trabalhos de controle do transmissor da dengue, chikungunya e zikavírus, continuam realizando o trabalho casa a casa diariamente. Na abordagem, os agentes orientam os moradores sobre o controle e eliminação de criadouros do mosquito e também sobre sintomas e o isolamento necessário em razão da pandemia do Covid–19.

“A colaboração da população é de total importância para a eliminação dos criadouros, tendo em vista que, historicamente, o mês de abril é o mês de maior incidência de casos positivos de dengue”, ressaltou Jorge. “Aproveitem a quarentena e limpem os quintais, as caixas d’água, as calhas, ralos e cuidem dos vasos de plantas”, completou o coordenador.

A equipe terceirizada realiza atualmente trabalhos nos bairros do pós-Anhanguera (Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Vale das Nogueiras, Praia dos Namorados e região da Praia Azul).