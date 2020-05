Americana tem mais dois casos positivos de coronavírus; pacientes já estão curados

Uma profissional de saúde de 52 anos e um homem de 55 anos, residentes em Americana, testaram positivo para coronavírus, mas já estão curados. Com mais essas confirmações, Americana contabiliza agora 59 casos de Covid-19, sendo 52 curados.

No boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica de Americana, nesta terça-feira (12), foi registrado um óbito, que está sendo investigado para coronavírus. Trata-se de um idoso de 81 anos, que foi internado no dia 8 de maio no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, apresentando abdômen distendido e dificuldade de respiração. O paciente, que era diabético, teve piora do quadro clínico e faleceu no sábado, 9 de maio, mesma data da coleta do exame para Covid-19.

O boletim atualizado traz ainda seis novos casos suspeitos. Dois estão internados em hospitais particulares: um menino de 12 anos e um idoso de 79 anos. Os outros quatro casos são de profissionais da saúde que estão em isolamento domiciliar: duas mulheres de 40 anos, uma de 31 e um homem com 51 anos.

O instituto Adolfo Lutz encaminhou quatro resultados negativos para coronavírus de pessoas que eram consideradas suspeitas de ter a doença. Na sexta-feira (8) e na segunda-feira (11), 22 pessoas realizaram testes rápidos em laboratório particular e os resultados foram negativos. Com esses números, o município contabiliza agora 382 casos que eram considerados suspeitos, mas já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 59 casos positivos, sendo quatro óbitos, dois internados, uma profissional de saúde em isolamento domiciliar e 52 curados; 14 casos suspeitos aguardando resultados de exames, sendo um óbito, cinco internados em hospitais, cinco em isolamento domiciliar e três que já cumpriram a quarentena (14 dias).