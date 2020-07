Americana tem mais quatro óbitos por Covid-19

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta segunda-feira (6) o registro de mais quatro óbitos por Covid-19, totalizando 35 mortes pela doença de residentes no município. Também foram registrados mais três óbitos suspeitos de Covid-19 de pacientes internados no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

Os quatro novos óbitos com resultados positivos para coronavírus foram: um homem de 63 anos, morador do Jardim Brasil, que faleceu no dia 27 de junho, estava internado no Hospital Municipal e tinha diabetes e hipertensão; uma mulher de 58 anos, moradora do Jardim dos Lírios, que faleceu no dia 29 de junho, estava internada no Hospital Municipal e tinha hipertensão arterial; um homem de 58 anos, morador do Jardim da Paz, que faleceu no dia 4 de julho, estava internado no Hospital Municipal e tinha diabetes; e um homem de 64 anos, morador do Zanaga, que faleceu no dia 4 de julho, mas já tinha resultado positivo desde o dia 18 de junho. Este paciente estava internado em hospital particular e tinha doença cardiovascular crônica e diabetes.

Os três novos óbitos suspeitos de Covid-19 são: um homem de 58 anos, do bairro Monte Verde, que faleceu no dia 3 de julho; um homem de 51 anos, do Parque da Liberdade, que faleceu no dia 3 de julho; e um homem de 66 anos, morador do Jaguari, que faleceu no dia 4 de julho. Eles são considerados suspeitos, pois a Vigilância ainda aguarda os resultados dos exames PCR.

Americana registrou ainda mais 58 novos resultados positivos de Covid-19, sendo 38 após realização de testes rápidos e 20 após realização de exames PCR. Desse total, 48 estão em isolamento domiciliar e dez já estão curados.

O boletim atualizado traz também mais 18 novos casos suspeitos de Covid-19, que estão aguardando resultados de exames PCR, sendo que 15 estão em isolamento domiciliar e três estão internados: um idoso de 71 anos, morador do Salto Grande, que está no Hospital Municipal; uma mulher de 69 anos, da Vila Bertini, que está em hospital particular; e uma idosa de 84 anos, do São Domingos, que está no Hospital Municipal.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 700 casos positivos, sendo 35 óbitos, 12 internados, 171 em isolamento domiciliar e 482 curados; 133 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo cinco óbitos, 23 internados em hospitais e 105 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 1.382 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação de leitos Covid-19

A Secretaria de Saúde de Americana informou, nesta segunda-feira (6), que a ocupação de leitos destinados exclusivamente para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 é de 72% com respiradores (de 43 no total, 31 estão ocupados) e de 45% sem respiradores (de 56 no total, 25 estão ocupados). Esse percentual leva em consideração todos os leitos do município, tanto do Hospital Municipal, quanto dos hospitais particulares.

A ocupação de leitos apenas no Hospital Municipal é a seguinte: 53% com respiradores (de 15 no total, 8 estão ocupados) e 50% sem respiradores (de 20 no total, 10 estão ocupados).