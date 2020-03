AMERICANA TEM O TERCEIRO CASO SUSPEITO DE CORONAVÍRUS

A Secretaria de Saúde de Americana informa que a vigilância epidemiológica foi notificada pelo Hospital Vera Cruz, de Campinas, sobre um caso suspeito de coronavírus (Covid-19) de uma mulher de 40 anos, moradora de Americana.

Segundo consta na ficha de notificação, a paciente começou a apresentar febre, tosse, coriza e dor muscular no dia 25 de fevereiro. Ela esteve na França, em Paris, entre os dias 9 e 15 de fevereiro e teria retornando ao Brasil no dia 16 do mesmo mês.

O Hospital Vera Cruz realizou exame para coronavírus cujo resultado foi negativo, porém o material colhido foi também enviado ao laboratório de referência, Instituto Adolfo Lutz, para uma contraprova.

De acordo com a vigilância, o paciente está com quadro de saúde estável e permanece em isolamento domiciliar.