Americana tem primeira morte suspeita por coronavírus

A Prefeitura de Americana comunica que faleceu, sexta-feira (27), em hospital particular do município, um senhor de 64 anos, com suspeita de Covid-19.

Ele começou a ter sintomas no dia 13 de março, procurou por assistência médica deste mesmo hospital, no dia 23 de março, quando foi diagnosticado com pneumonia bacteriana. Recebeu prescrição de antibiótico e foi liberado para tratamento em casa. Após três dias, a febre tinha passado, mas a falta de ar e cansaço continuaram. Com a piora do quadro na madrugada de hoje, foi internado às 1h30 e encaminhado para UTI com dificuldades respiratórias. O paciente teve piora do quadro e veio a óbito por volta das 12h30. Ressalta-se que o exame para coronavírus já tinha sido feito assim que o paciente deu entrada para internação e foi encaminhado ao Instituto Adolfo Lutz.

O paciente residia no município de Americana e estava entre os grupos com maior risco da doença, por ter mais de 60 anos, ser cardiopata e diabético. Além disso, teve contato com um caso confirmado da doença atendido no município de São Paulo. A família e o local de trabalho do paciente estão sendo monitorados pela Vigilância Epidemiológica de Americana e não existem, por enquanto, outras pessoas do convívio dele que apresentem os sintomas da doença.

A prefeitura lamenta profundamente a perda e presta solidariedade à família do paciente.

Prevenção

A prefeitura de Americana recomenda a todos que continuem a adotar todas as medidas para prevenção do coronavírus e que monitorem possíveis sintomas da doença. Em caso de dificuldade para respirar, acompanhado por febre e tosse, o paciente deve procurar assistência médica e evitar contato com outras pessoas.

A prefeitura destaca ainda que possui estrutura para o atendimento de pacientes em estado grave e que vem, por meio do seu comitê de crise, monitorando a situação do município e tomando medidas mitigatórias para evitar o contágio desenfreado da doença.