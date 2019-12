Americana terá Campeonato Paulista de Mountain Bike em 2020

Americana deve receber, em 2020, o Campeonato Paulista de Mountain Bike. O assunto foi discutido, na quinta-feira (19), entre o secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana, Odair Dias, e o diretor técnico de Mountain Bike da Federação Paulista de Ciclismo, Robson José Pagotti. Eles visitaram o Parque Natural Urbano Uga Uga, localizado na Avenida Rafael Vitta, altura da Rua Nevada, que poderá receber melhorias para a realização do evento.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, o parque abriga uma trilha desenhada pela equipe do XCO Gorilas, de Americana, e entre as pautas discutidas estavam as melhorias e aperfeiçoamento da trilha para a realização do evento. O campeonato acontecerá no dia 22 de março de 2020, com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente.

“São esperados cerca de 300 atletas de todo o Estado neste evento válido pelo ranking brasileiro; teremos grandes nomes do Mountain Bike Estadual presentes para prestigiar e competir”, afirmou Robson Pagotti.

Para o secretário de Meio Ambiente, Odair Dias, que também é ligado ao esporte através do karatê, a edição 2020 do Campeonato Paulista ser realizada em Americana firma a consolidação do parque como referência na região.

“O Uga Uga é um projeto que a cada dia mais se torna uma realidade. Teremos área de lazer para crianças, espaço pet, a própria pista de mountain bike. Estamos em fase de finalizar o calçamento na entrada do parque e precisamos de todo o apoio e empenho da população em fiscalizar e dos parceiros para que possamos colocar o Uga Uga num alto patamar de referência para outros municípios”, disse o secretário.

Mais informações sobre o campeonato podem ser obtidas por meio do site: fpciclismo.org.br.