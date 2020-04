Americana vacina 27.955 idosos contra a gripe e atinge meta preconizada pelo Governo do Estado

O município de Americana já vacinou 27.955 idosos contra a gripe e atingiu a meta preconizada pelo Governo do Estado de São Paulo. O balanço parcial da campanha de vacinação foi divulgado nesta quarta-feira (8) pela Vigilância Epidemiológica do município. No total, foram aplicadas 32.096 doses nesta primeira etapa da campanha, que tem ainda como público-alvo: profissionais da saúde, de salvamento e segurança (policiais civis, militares, penais – agentes de segurança pública, de escolta e vigilância -, bombeiros, guardas municipais).

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Simone Maciel, destacou a importância do município já ter vacinado essa quantidade de idosos. “O município de Americana já atingiu a meta preconizada pelo Estado e isso é muito importante quando a gente pensa na imunização desse grupo de risco”, avaliou. “Que a população idosa que ainda não se vacinou procure as unidades para receber as vacinas o mais rápido possível, lembrando que a influenza para esse grupo é uma doença que pode causar um quadro grave e a vacina é a melhor forma de prevenção”, completou.

A vacinação dos grupos prioritários da primeira etapa da campanha volta na segunda-feira (13) e segue até dia 15 de abril. A vacina está disponível, das 8 às 16 horas, em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e Núcleo de Especialidades. Já o sistema de drive thru, em que a vacina é aplicada dentro do veículo, vai continuar em dois pontos: na UBS do bairro Parque Gramado e no Núcleo de Especialidades.

A vacina oferece proteção contra os vírus da influenza A (H1 N1) e Influenza A (H3 N2) e Influenza B. Os profissionais estão organizando a fila, de modo que os idosos permaneçam com distância mínima uns dos outros. Mesmo assim, a Secretaria de Saúde faz um apelo para que essa distância seja respeitada e que, ao tomar a vacina, os idosos retornem imediatamente para suas casas, evitando assim aglomerações.

Segunda etapa

De acordo com o Ministério da Saúde, a partir do dia 16, os grupos prioritários para receber a vacina na segunda etapa são: doentes crônicos, profissionais de salvamento e segurança, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários. Os professores, que anteriormente estavam previstos para receberem a vacina na segunda etapa, foram transferidos para a terceira etapa, que começa no dia 9 de maio.