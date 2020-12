Americanense ganha R$1 milhão no Vida Cap

Benedito Gregorio Soares Filho , morador do bairro morada do sol , foi o sortudo que faturou R$ 1 milhão. As dezenas sorteadas foram 57, 12, 05, 23, 36, 13, 20, 14, 45, 55, 37, 25, 48, 17, 35, 59, 31, 03, 19, 06, 53, 44, 43, 11, 04, 29, 16, 24, 40, 41, 26, 52, 32, 15 e 58.

Outros 7 moradores de Americana foram contemplados com o prêmio de R$ 5 mil, são eles: Camila do Prado, Orlando de Campos, Romario Firmino, Sangia Rogeria, Lair Silva, Wanderson Pereira e Roseli Aparecida.