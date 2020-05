Aposentados que ganham mais de um salário mínimo recebem 1ª parcela do 13º

Aposentados e pensionistas do INSS que ganham mais do que um salário mínimo começam a receber a partir desta segunda-feira (4) a primeira parcela do 13º salário. O pagamento vai até 8 de maio. A antecipação do 13º é uma das medidas anunciadas pelo governo para combater a crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

A data do pagamento varia de acordo com o valor e com o número final do benefício, excluindo-se o dígito (veja mais abaixo o calendário com as datas). Para quem ganha até um salário mínimo (R$ 1.045, em 2020), o pagamento começou em 24 de abril e também termina em 8 de maio. Veja o calendário mais abaixo.

A primeira parcela corresponde a 50% do valor do benefício. A segunda parte do pagamento, que tem o desconto do Imposto de Renda, cairá na conta entre os dias 25 de maio e 5 de junho.

Têm direito ao pagamento antecipado os segurados que recebem aposentadoria, pensão, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Se o benefício está programado para acabar antes de 31 de dezembro de 2020, o segurado receberá o valor proporcional.

Em situação normal, a primeira parcela do 13º salário é paga no segundo semestre. A segunda parcela normalmente chega no pagamento de dezembro.

Confira o calendário de pagamento

As datas de pagamento variam conforme o valor a ser recebido e o número final do benefício, sem considerar o dígito. Por exemplo, se o número é 123.456.789 – 0, desconsidere o 0 (dígito). O número final é 9.

Primeira parcela

A primeira parte do 13º salário corresponde a 50% do valor do benefício. O valor cai na conta na mesma data do pagamento referente ao mês de abril.

Para quem ganha acima de um salário mínimo (mais de R$ 1.045 em 2020)

Finais 1 e 6: recebe em 4/5

Finais 2 e 7: recebe em 5/5

Finais 3 e 8: recebe em 6/5

Finais 4 e 9: recebe em 7/5

Finais 5 e 0: recebe em 8/5

Para quem ganha até um salário mínimo (R$ 1.045)

Final 1: recebeu em 24/4

Final 2: recebeu em 27/4

Final 3: recebeu em 28/4

Final 4: recebeu em 29/4

Final 5: recebeu em 30/4

Final 6: recebe em 4/5

Final 7: recebe em 5/5

Final 8: recebe em 6/5

Final 9: recebe em 7/5

Final 0: recebe em 8/5

Segunda parcela

A segunda parcela do 13º salário terá desconto do Imposto de Renda. O valor cai na conta na mesma data do pagamento referente ao mês de maio.

Para quem ganha até um salário mínimo (R$ 1.045 em 2020)

Final 1: recebe em 25/5

Final 2: recebe em 26/5

Final 3: recebe em 27/5

Final 4: recebe em 28/5

Final 5: recebe em 29/5

Final 6: recebe em 1º/6

Final 7: recebe em 2/6

Final 8: recebe em 3/6

Final 9: recebe em 4/6

Final 0: recebe em 5/6

Para quem ganha acima de um salário mínimo (mais de R$ 1.045)

Finais 1 e 6: recebe em 1º/6

Finais 2 e 7: recebe em 2/6

Finais 3 e 8: recebe em 3/6

Finais 4 e 9: recebe em 4/6

Finais 5 e 0: recebe em 5/6

