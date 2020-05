Artistas de Americana podem se cadastrar no site da Prefeitura Municipal

Desde 2018, o site da Prefeitura Municipal de Americana disponibiliza o “Cadastro de Artistas e Profissionais de Arte e Cultura” para artistas da cidade se cadastrarem e tem como objetivo aproximar a classe e auxiliar na divulgação dos trabalhos desenvolvidos.

O banco de dados digital aproxima de forma democrática os artistas e atende os princípios de oportunidade, conveniência, legalidade, defesa do interesse público, impessoalidade e isonomia, valorizando, acima de tudo, a fomentação da cultura na cidade.

De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, o cadastro tem como intuito ajudar e promover as arte, saber quem são os artistas de Americana, a quantidade de cada segmento e quais estão faltando. “Estar cadastrado pode auxiliar na pontuação dos critérios de seleção do edital ‘Cultura na Quarentena’, que será publicado em breve”, disse.

O cadastro dos artistas deve ser feito no link http://www.americana.sp.gov.br/americanaV6_index.php?it=159&a=cultura_artista

Mais informações pelo telefone da Sectur (19) 3408-4800.