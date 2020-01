Associação de Judô abre inscrições para novos atletas

A Associação Desportiva Americanense de Judô (Adaju), que tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude abre inscrições, a partir de terça-feira (4/2), para crianças a partir de quatro anos que queiram aprender sobre a modalidade. As inscrições serão realizadas de terça e quinta-feira, das 18h às 22 horas, no CCL – Centro de Cultura e Lazer (Avenida Brasil, nº 1.293) e a contribuição mensal é R$ 30,00.

“A prática da modalidade e durante os treinos, nós trabalhamos com os atletas o desenvolvimento do raciocínio; o fortalecimento da autoconfiança; respeito aos companheiros; equilíbrio mental; além de reforço do caráter e da moral. Estamos com as portas para que venham fazer parte desta família”, disse o sensei e professor responsável Edson Catarino, que comanda as equipes ao lado dos professores Heitor Santurbano, Tabyson Kiel e Caio Piva.

O Judô Baby, aulas para crianças de quatro a sete anos, acontece às terças e quintas-feiras, das 18h30 às 19h15. As aulas para as crianças de sete a 13 anos, o Judô Teen, acontecem às terças e quintas-feiras, das 19h30 às 20h30. Já as aulas para crianças de 13 anos e adultos iniciantes, acontecem às terças e quintas-feiras, das 20h30 às 21h30.

Para mais informações, entrar em contato com o sensei Edson Catarino, pelo telefone (19) 99474-8832.