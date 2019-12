Aulas na rede municipal de Americana terminam nesta semana

As aulas na rede pública municipal de Americana se encerram nesta semana. Segundo a Secretaria de Educação, as atividades dos alunos do Ensino Fundamental terminam nesta segunda-feira, dia 16 de dezembro, e da Educação Infantil nesta terça-feira, 17. O ano letivo de 2020 terá início em 3 de fevereiro.

Apesar do fim das aulas para os alunos, as atividades nas escolas vão até sexta-feira (20), com reuniões de pais, Conselho de Classe e atribuição de aulas. No total, a rede pública municipal de Americana atende 14 mil alunos.