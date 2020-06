Aumento de passageiros faz empresa ampliar número de ônibus nas linhas

Com o aumento do número de passageiros, devido à retomada parcial do comércio em Americana, a empresa SOU, responsável pelo serviço na cidade, ampliou o número de ônibus nas linhas. A empresa passou de 20 para 26 carros e vários horários foram acrescentados.

O secretário adjunto da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) e autoridade municipal de trânsito, Eraldo Camargo, explicou que a ampliação teve início nesta terça-feira (2). “De acordo com o aumento do número de passageiros, a empresa irá aumentar o número de carros nas linhas”.

A prefeitura está divulgando as linhas e horários que estão sendo operados na cidade.