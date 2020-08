Autoridades discutem liberação e uso de recursos para UBS Animal

Visando buscar alternativas para liberação dos recursos de duas emendas parlamentares de autoria do deputado estadual Bruno Lima, ambas destinadas à UBS (Unidade Básica de Saúde) para atendimento veterinário, o vereador Odair Dias se reuniu com o secretário de Saúde, Gleberson Miano. O encontro contou com a participação do assessor do deputado Bruno Lima, Alan Leal, do coordenador do setor de vigilância ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes e demais servidores do setor de Convênios e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

O secretário de Saúde, Gleberson Miano recebeu o vereador Odair Dias e o assessor do deputado estadual Bruno Lima, Alan Leal. O objetivo do encontro foi buscar alternativas para a liberação dos recursos de duas emendas parlamentares de autoria do deputado, ambas destinadas à construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) para atendimento veterinário. A reunião também teve a participação de servidores do setor de convênios da prefeitura, além das secretarias de Saúde e Meio Ambiente.

Os recursos totalizam R$ 1 milhão, sendo R$ 500 mil para a construção da unidade e R$ 500 mil para custeio. As verbas já estão em conta do Fundo Municipal de Saúde, porém, com o advento da pandemia de Covid-19, todos os recursos oriundos de emendas parlamentares foram bloqueados, uma vez que é preciso a garantia de verbas para o combate à pandemia, pelo menos enquanto durar o estado de calamidade pública municipal, decretado no início de março.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente é quem está responsável pelo projeto da UBS, que será estruturada num prédio abandonado no bairro Nilsen Ville, o qual será recuperado com o uso dos recursos e também de algumas parcerias. O secretário de Saúde se comprometeu a tratar do assunto diretamente com o Fundo Municipal de Saúde, já que o órgão depende autorização para abertura de processo licitatório.

Existe a possibilidade de uma contrapartida municipal no valor de R$ 111 mil, para liberação efetiva dos recursos. Segundo Odair Dias, essa contrapartida tanto poderia vir do Fundo Municipal de Saúde quanto do Meio Ambiente. O vereador destacou que diversas ações já vêm sendo realizadas pelo GPA (Grupo de Proteção Ambiental), órgão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, como resgates de animais abandonados e atendimentos de denúncias sobre maus tratos. Ou seja, na prática o trabalho da UBS Animal já existe, porém depende de estruturação do local. “A causa animal merece nossa atenção, porque são inúmeros os problemas de saúde relacionados com ela, por isso vamos tentar a liberação desse recurso, para que a unidade entre em funcionamento e beneficie toda a população”, finalizou o vereador.