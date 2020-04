Banco de Sangue do HM recebe doação de atiradores do TG-02045

O Banco de Sangue do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” recebeu nesta semana a doação voluntária de aproximadamente 20 atiradores do TG-02045 de Americana. Os doadores foram divididos em três grupos, para evitar aglomeração de pessoas.

Segundo o diretor superintendente do Hospital Municipal, José Carlos Marzochi, o pedido de doação foi feito por ele ao TG. “Nossa solicitação de apoio ao nosso Banco de Sangue foi prontamente atendida pelo Tiro de Guerra. Uma atitude muito importante e só podemos agradecer por esse gesto em prol do nosso município”, afirmou.

O chefe de instrução do TG-02045, subtenente Tercio Adriano da Silva, explicou que o Tiro de Guerra fez questão de atender esse pedido de apoio à população. “Fizemos o levantamento dos nossos voluntários aptos para doação para poder auxiliar nesse momento de dificuldade do Banco de Sangue”, afirmou. “Nossa instituição está à disposição para apoiar sempre naquilo que for necessário”, completou o subtenente.

Na próxima semana, outros atiradores devem fazer o agendamento no Banco de Sangue para realizar a doação também.

Doações

O Banco de Sangue continua funcionando no horário habitual, às segundas, terças, quintas e sextas, das 8 às 11h30, mas adotou o procedimento do agendamento. As pessoas podem ligar para o número 3468 1739 para agendar um horário para atendimento individual. A medida é um meio de vencer o medo dos doadores e incentivá-los a comparecer à unidade de saúde, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 415, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.

O doador precisa seguir algumas recomendações:

– Não estar em jejum;

– Repouso mínimo de 6 horas na noite anterior à doação;

– Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores;

– Evitar fumar pelo menos 2 horas antes da doação;

– Evitar o consumo de alimentos gordurosos nas 3 horas anteriores à doação;

– Apresentar documento com foto válido no território nacional;

– O doador deve ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais;

– Necessário ter acima de 50 kg e estar bem de saúde.

Além dessas orientações, nesse momento, pede-se que aqueles estão com sintomas de gripe ou resfriado. As pessoas que tomaram a vacina contra Influenza devem esperar 48 horas para fazer a doação.

As bolsas de sangue são utilizadas no atendimento a vítimas de acidentes graves, pequenas ou grandes cirurgias, pacientes com doenças graves que passam por situações nas quais o organismo não produz as células sanguíneas necessárias como, por exemplo, leucemia e câncer.