BANDIDO É BALEADO NO PARQUE NOVO MUNDO EM AMERICANA

Um indivíduo foi baleado na tarde desta quinta-feira (30) após tentar assaltar uma residência, em Americana (SP). O caso aconteceu no bairro Parque Novo Mundo.

cinco indivíduos entraram na residência, localizada na Rua Campinas e um policial militar a paisana notou a ação. Ele reagiu e um bandido foi baleado no abdômen.

Três integrantes da quadrilha fugiram em um veículo Fiat Strada e o quarto fugiu a pé.

Equipes do BAEP (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) de Piracicaba, juntamente com Força Tática, iniciaram patrulhamento e conseguiram localizar o veículo e três dos criminosos no KM 77 da Rodovia Bandeirantes (SP-348), sentido São Paulo.

O criminoso baleado foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal. O estado de saúde dele não foi divulgado até o momento.

O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ).