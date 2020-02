BANDIDO RESPONSÁVEL POR DIVERSOS ROUBOS A FARMÁCIAS É PRESO EM AMERICANA

Um mecânico de 31 anos, autor de pelo menos cinco roubos a farmácias foi preso na noite de ontem (26), em Americana . A prisão aconteceu no bairro Vila Santa Catarina e vítimas o reconheceram na delegacia.

De acordo com as informações apuradas

a Polícia Militar (PM) foi informada de um roubo na farmácia Drogal na Avenida de Cillo, onde o bandido com problemas de movimentos no braço e mão entrou armado e levou todo dinheiro do caixa.

O criminoso fugiu em um Uber e a polícia descobriu que ele foi deixado na Rua Tuiuti.

Uma equipe de Comando de Grupo Patrulha foi ao local e populares entregaram uma réplica de arma que o sujeito tinha descartado na via e indicaram a residência onde ele havia entrado.

O local era uma pensão e com autorização do proprietário, a polícia entrou e localizou o ladrão.

Ele estava com o dinheiro do roubo e mais duas réplicas de arma de fogo.

O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o bandido foi reconhecido por outras vítimas através do problema nas mãos e de uma tatuagem no pescoço.

Segundo os policiais, o indivíduo praticou quatros roubos a farmácias em três dias. Os crimes aconteceram duas vezes na Avenida de Cillo, na Rua Fernando de Camargo, Rua Doutor Cândido Cruz e na Rua Fortunato Faraone.