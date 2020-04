BANDIDOS CAUSAM ACIDENTE DURANTE PERSEGUIÇÃO EM AMERICANA

Dois individuo de 25 e 31 anos foram presos após fugir da Polícia Militar (PM) com um veículo furtado e dublê na tarde de ontem (02), em Americana (SP). O caso aconteceu no bairro Parque Residencial Nardini.

De acordo com a corporação, o veículo Saveiro Cross passou por um radar inteligente na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) com queixa de ser dublê, e o veículo origin furtado próximo a divisa da cidade de Sumaré (SP). Os militares do 48º Batalhão de Polícia foram informados e iniciou acompanhamento.

O veículo entrou na cidade de Americana (SP) várias viaturas da cidade foram ajudar na perseguição por diversas ruas e bairros. Na Rua Teresa Linarelo Meneghel o motorista bateu contra um Ford Ka. Ninguém ficou ferido.

Os dois criminosos que estavam no veículo ainda tentaram fugir a pé, porém foram pegos após tentarem fugir pelos telhados das residências.

O criminoso de 31 anos estava sendo procurado pela Justiça e o veículo produto de furto identificado com placas de outro carro idêntico. O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ).