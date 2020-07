Benefício de R$ 13 mil do ‘Cheque Moradia’ é prorrogado por mais dois meses

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana recebeu a confirmação do programa estadual Casa Paulista que o prazo de emissão do benefício Cheque Moradia, subsídio habitacional de R$ 13 mil, destinado aos inscritos, foi prorrogado por mais dois meses, até 22 de setembro.

O benefício que soma mais de R$ 15 milhões ainda está disponível para três dos quatros condomínios inicialmente beneficiados. As unidades estão em construção na região do Jardim da Balsa: Residencial Jacy (em construção), Residencial Iracema (em fase final de aprovação) e Residencial Yara (em fase final de aprovação). Desde o anúncio, que ocorreu em maio, 114 famílias do cadastro habitacional da Prefeitura de Americana foram beneficiadas, totalizando o valor de R$ 1.482.000,00.

Com base nesse novo dado, os técnicos da secretaria estão informando todos os inscritos no cadastro habitacional da Prefeitura sobre a prorrogação do prazo.

O secretário de Habitação, Charley Petter Cornachione, disse que Americana é uma das poucas cidades do Estado que estão recebendo o benefício. Ele destaca que essa é uma grande oportunidade para as famílias que ainda não possuem moradia própria, uma vez que esses projetos estão disponíveis por um valor abaixo do valor de mercado e, ainda somando todos os subsídios, o inscrito pode ter uma redução do valor de até R$ 55.220,00.

“Qualquer família formada por pessoas maiores de idade, que não possua casa própria e que tenha vínculo com Americana há no mínimo cinco anos, pode fazer a inscrição e acessar sua moradia com todos esses subsídios. O cadastro habitacional é permanentemente aberto aos interessados. É só acessar o link https://inscricaohabitacao.americana.sp.gov.br e cadastrar os dados pessoais”, explicou.

“No caso dos projetos que temos em andamento o acesso das famílias não depende de sorteio. Nós apresentamos o empreendimento e aqueles que se interessarem são encaminhados para uma avaliação junto à Caixa Econômica Federal. Com a aprovação da instituição financeira já pode escolher o seu apartamento e iniciar as assinaturas de contratos”, concluiu o secretário.

O Cheque Moradia é um subsidio complementar de R$ 13 mil por família, concedido pelo governo estadual, que somam aos benefícios habitacionais oferecidos pelo governo federal, por meio do PMCMV (Programa Minha Casa Minha Vida) faixa 1,5, com subsídios que chegam a até R$ 42.220,00.