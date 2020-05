Bolsonaro libera academias e salões de Beleza

O decreto para incluir academias de ginástica, cabeleireiros, barbearias e salões de beleza como atividades essenciais durante a pandemia do novo coronavírus foi publicado ontem (11), pelo presidente, Jair Bolsonaro, terá poucos efeitos práticos no estado de São Paulo.

Embora a regra do presidente inclua os novos serviços, é necessário que o Governador do Estado, João Doria, libere o funcionamento dos serviços e inclua na lista de essenciais de São Paulo

Somente com a inclusão os comerciantes poderão abrir as portas. A medida cumpre a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), que decidiu que cabe aos estados e municípios a decisão sobre a flexibilização do comércio e das regras sanitárias durante a pandemia de Covid-19.