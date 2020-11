Brasil vence o Uruguai fora de casa

Quatro jogos, quatro vitórias e liderança absoluta na tabela das Eliminatórias da Copa do Catar tornam esse 2020 de triste memória – com tantas mortes por Covid-19 no país – um alento para a seleção brasileira masculina de futebol. Em jogos com perdas significativas, de Neymar, Philippe Coutinho e Casemiro – foram oito cortes ao todo, Tite encontrou boas alternativas no grupo.

A Seleção Brasileira manteve sua campanha com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Sul-Americanas na noite desta terça-feira. No Estádio Centenário, pela quarta rodada do torneio classificatório, o time canarinho venceu o Uruguai por 2 a 0 e Edinson Cavani acabou expulso.