Caminhão carregado com bobina de papel tomba na Anhanguera

Um caminhão carregado com carga de bobina de papel tombou na manhã desta quinta-feira (5) na Rodovia Anhanguera (SP-330) em Valinhos.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 6h15, na altura do quilometro 82 sentido interior, próximo ao pedágio de Valinhos.

De acordo com as equipes, o caminhão estava vindo de Valinhos, quando perdeu o controle e tombou de lado na alça de saída do trevo para a entrada na rodovia. Por causa do capotamento, parte da carga caiu na pista, e duas faixas seguem interditadas no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi socorrido no local. Nenhum outro veículo foi atingido com o capotamento.

As equipes permanecem no local para fazer a retirada da carga e do veículo da pista. Por causa do acidente, há registro de lentidão no trânsito próximo ao local.

FONTE ; ACIDADEON