Caminhão colide contra 10 veículos na Anhanguera

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidentou aconteceu por volta de 18h30, resultando em uma vítima grave e uma vítima leve, ambos masculinos adultos. Oito viaturas do Corpo de Bombeiros, incluindo viaturas de Campinas, duas viaturas da Polícia Rodoviária e duas viaturas da CCR AutoBan prestaram atendimento no local. 22 militares dos bombeiros estiveram na operação.

Foram envolvidos no engavetamento dez veículos, sendo dois caminhões e oito de passeio. Um dos caminhões perdeu o controle e colidiu com os demais veículos.

As vítimas, uma com fraturas em membros inferiores, foram socorridas pelas unidades de resgate. A de maior gravidade para o pronto-socorro do Hospital da PUC e a outra para o pronto-socorro Padre Anchieta.