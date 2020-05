Campanha “Braço Forte, Mão Amiga” arrecada 5.342 quilos de doações

A Campanha “Braço Forte, Mão Amiga”, realizada nos dias 1, 2 e 3, arrecadou 4.819 quilos de alimentos em prol das famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas no Fundo Social de Solidariedade de Americana. A ação, idealizada pela Associação de Antigos Atiradores do TG e do grupo Dia Encantado, começou na última sexta-feira (1º), na sede do Tiro de Guerra de Americana 02-045, e se estendeu, nos dias 2 e 3, para as unidades do Supermercado São Vicente dos bairros São Vito (Rua João Bernestein) e Jardim São José (Avenida de Cillo). O objetivo da campanha é atender as demandas do município e as famílias que estão passando por necessidades em decorrência da quarentena, uma das ações de prevenção ao coronavírus.

Nos três dias de coleta, a campanha arrecadou 4.819 quilos de alimentos, 712 unidades de produtos de higiene e de limpeza e mascaras de proteção (214 quilos), 619 peças de roupas e acessórios (309 quilos), totalizando 5.342 quilos de materiais.

Outra ação de arrecadação de doações foi realizada, no sábado (2), pela Cervejaria Berggren, em frente ao Jardim Botânico de Americana, no Parque Residencial Nardini, em prol do Fundo Social de Solidariedade de Americana. Foram arrecadados 2.364 quilos de alimentos secos, 474 litros de alimentos líquidos e cinco unidades de produtos de higiene e limpeza.

No domingo (3), também houve a ação “Seja Solidário”, da Primeira Igreja Batista de Americana (PIBA), com arrecadação de doações na sede da igreja, na Rua Dom Pedro, Centro. Foi arrecadada uma tonelada e quarenta e três quilos de alimentos, que serão entregues pela PIBA às famílias cadastradas na própria igreja e também no Fundo Social de Solidariedade de Americana.

“Agradecemos do fundo do coração a todos que estão engajados nesse propósito de ajudar o seu próximo, para que não falte alimento na mesa das famílias mais necessitadas, que em função dessa quarentena para prevenir a Covid-19, o coronavírus, estão mais frágeis e sentindo mais de perto a crise financeira e não têm condições de comprar seu próprio alimento neste momento tão difícil que estamos passando. Por isso, toda a colaboração é muito importante para atendermos as demandas que nos chegam. As ações vão continuar na cidade e quem puder ajudar estaremos recebendo as doações e distribuindo para quem precisa”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Maine Najar.